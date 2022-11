Gli sbandieratori in Qatar irritano la Federazione Nazionale: “Una scorrettezza”. E i faentini si dividono

La presenza degli sbandieratori faentini in Qatar sta creando non poche divisioni e polemiche. La città si sta spaccando sulla presenza faentina e c’è irritazione nella Federazione Italiana Sbandieratori dopo la partecipazione di una ventina di sbandieratori faentini alla cerimonia d’apertura del Campionato del Mondo di Calcio in Qatar, una partecipazione che è stata definita una vera e propria “scorrettezza” da parte della Federazione, che, con la propria Nazionale, in Qatar si era già recata altre volte. In particolare il 22 dicembre 2014, per la Supercoppa Italiana, sempre di calcio, per lo spettacolo che anticipava la partita Juventus-Napoli, in programma a Doha. E sempre a Doha, il 29 aprile 2016, per la finale della Qatar Cup sempre di calcio. In entrambe le occasioni fra i commissari tecnici della nazionale c’era Francesco Gorini, una lunga storia nel Rione Rosso, ora in Qatar anche per la spedizione dei Mondiali. La squadra degli alfieri bandieranti era invece formata da rappresentanti di diverse città, fra cui anche una piccola compagine faentina.