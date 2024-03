Il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha avviato i primi lavori di ripristino del grande parco Vatrenus e della relativa area sgambamento cani.

L’area non è ancora accessibile al pubblico, proprio per consentire lo svolgimento dei lavori, ed è ancora in vigore l’ordinanza 11 del 15 maggio 2023 che vieta l’accesso al parco Vatrenus, parco Risorgimento e area di sgambamento cani.

I giochi non sono ancora utilizzabili perché la loro funzionalità deve ancora essere collaudata.

I lavori saranno completati entro la fine della primavera; data la lunga attesa per gli indennizzi dello Stato e la mancanza di certezze, l’Amministrazione comunale ha deciso di seguire direttamente l’esecuzione delle opere, che potranno essere realizzate grazie alle donazioni ricevute, alla disponibilità e alla benevolenza di alcune imprese.

«Continua la lunga opera di ricostruzione del nostro paese, che interessa anche le aree per lo svago e il tempo libero – ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -. I lavori sono stati calendarizzati tenendo conto delle priorità, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili, e contiamo di portarli a termine entro la primavera. Il parco Vatrenus è un’area di recente creazione, ma già molto amata e apprezzata da tutti i santagatesi, e abbiamo intenzione di restituirle la piena funzionalità».