Il ponte Bailey ha quasi raggiunto l’argine di via Renaccio. Mancano pochi metri alla struttura in metallo per appoggiarsi alla barriera oggi protetta da una nuova scogliera. Nella giornata di martedì ha invece completato buona parte della propria funzione il “becco” dell’infrastruttura, che ha oltrepassato l’argine, raggiungendo l’area del cantiere dove fra qualche giorno inizieranno i lavori per la realizzazione delle rampe d’accesso per il Janson Bridge. Il “becco”, facilmente distinguibile dalla struttura del ponte poiché ad un unico livello, verrà quindi ora smontato.