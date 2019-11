I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco nel corso della nottata di ieri stavano procedendo al controllo degli arrestati domiciliari e mentre erano in centro a casa di un 18enne faentino arrestato precedentemente per stupefacenti e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Faenza e all’obbligo di permanenza in casa tutti i giorni dalle 20 alle 6.

Il ragazzo era presente in casa, ma dalla sua camera da letto proveniva un forte odore di marijuana, cosa che ha fatto decidere i militari dell’Arma a fare una perquisizione domiciliare. I militari hanno trovato la droga suddivisa in sacchetti di cellophane contenenti complessivamente 200 grammi di marijuana e 2 pastiglie del tipo ecstasi MDMA con impresso il logo Donkey Kong. Inoltre sono stati ritrovati anche 250 euro in contanti suddivisi in banconote da 50 e 20 euro, frutto dell’attività di spaccio. Il ragazzo è stato tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dal pm di turno, Dott.ssa Cristina D’Aniello.

Al termine della direttissima l’arresto è stato convalidato e sono stati chiesti i termini a difesa il 10.12.2019 ed è stata comminata la misura dell’obbligo di firma due volte la settimana presso la Caserma dei Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco.