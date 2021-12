San Rocco: problemi per la strada scolastica. In troppi cercano di aggirare l’area di sicurezza | VIDEO

Non arrivano buoni segnali di partecipazione per la strada scolastica davanti all’Istituto Comprensivo San Rocco, dove, dopo la sperimentazione della scorsa primavera, la soluzione per migliorare la sicurezza degli studenti negli orari di ingresso e uscita da scuola era stata adottata davanti all’ingresso dell’istituto Martiri di Cefalonia.

La strada scolastica era stata richiesta dalle famiglie e dalla scuola per istituire una zona di sicurezza per i bambini. La promiscuità fra auto, pedoni e ciclisti davanti all’ingresso del plesso, dava vita costantemente a situazioni potenzialmente pericolose.

La problematica è stata presa in esame durante l’ultimo consiglio comunale dell’anno, su richiesta del Partito Democratico che ha presentato un’interrogazione dopo le lamentele di molti genitori che avevano richiesto e appoggiato l’iniziativa.