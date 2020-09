Tante idee per Massimo Isola per aiutare le famiglie e rilanciare lavoro ed imprese.”Rianimare tutti i centri – dice il candidato Sindaco – investendo sulla scuola e sulla sanità, creando opportunità nei contesti produttivi.” Nella serata al parco di via Corbari ospite d’eccezione l’ex Ministro, ora capogruppo PD alla Camera, On. Graziano Delrio.