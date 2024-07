Quasi 1700 firme per la petizione che chiede di potenziare la linea ferroviaria Faentina

Quasi 1700 firme per chiedere il potenziamento della Linea Faentina. La petizione lanciata online, sulla piattaforma Change.org, dedicata alla tratta Mugello-Firenze, sta raccogliendo l’adesione anche di molti romagnoli, principalmente faentini e brisighellesi, che sognerebbero uno sviluppo del collegamento ferroviario, ma in realtà sarebbero già soddisfatti se si potesse tornare alla situazione pre-alluvione. Dopo infatti le frane e gli allagamenti che hanno colpito Romagna e Toscana, la Faentina ha subito un pesante ridimensionamento. Tagliate diverse corse, anche ritenute importanti dai pendolari. La petizione sogna una linea ferroviaria protagonista degli spostamenti da e per l’Appennino, che con qualche investimento in più possa riconoscere uguale diritti anche al versante romagnolo. Al momento però studenti, lavoratori e turisti si trovano a doversi organizzare con un mezzo di trasporto zoppo, che non rappresenta più quel collegamento Firenze-Faenza-Ravenna tanto promosso qualche anno fa.