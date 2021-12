Nella speranza di poter formare la classe prima per il prossimo anno scolastico, il Comune di Ravenna farà partire il servizio di doposcuola alla primaria di Madonna dell’Albero.

La problematica è stata affrontata nell’ultimo consiglio comunale dell’anno, giovedì, dove il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione firmata dalla consigliera Stefania Beccari.

Tutto nasce dalla mancata formazione della classe prima per l’anno scolastico 2021-2022. In realtà, in stradario, era presente il numero sufficiente di bambini per creare la classe, 22, ma in fase di iscrizione le famiglie hanno preferito soluzioni alternative. Anche il prossimo anno il numero di bambini sarebbe sufficiente per creare la prima classe, 26 i potenziali iscritti, ma non è escluso che nuovamente i genitori scelgano soluzioni in grado di garantire maggiori servizi.

Nel luglio del 2021, durante la scorsa legislatura, l’assessora Ouidad Bakkali ha incontrato insieme alla scuola i genitori. Un altro incontro si è ripetuto ad ottobre, con la nuova legislatura, con assessore Fabio Sbaraglia. Il dopo scuola è stato presentato anche all’open day del 18 dicembre scorso.

Oggi invece la scuola garantisce il pre scuola, richiesto da 15 famiglie. Nelle giornate in cui non c’è rientro dopo la pausa pranzo, 12 alunni seguono anche il post scuola. Per 13 iscritti è attivo il servizio di trasposto scolastico con San Bartolo. Il dopo scuola sarebbe un’ulteriore offerta per gli iscritti all’anno 2022-2023.