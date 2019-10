Ancora pochi giorni e la Fenix debutterà in serie B2. La prima volta delle faentine nel quarto campionato nazionale di pallavolo sarà sabato 19 ottobre alle 18.30 a Jesi nella tana della Pieralisi Volley Jesi, giovane e ambiziosa formazione.

Le ragazze di coach Serattini arrivano al match in una buona condizione e dopo aver superato a pieni voti le prove generali nell’ultima amichevole prestagionale giocata contro il Villadoro, formazione di serie B2, vinta 4-0. Durante il primo mese e mezzo di lavoro, la squadra ha mostrato una crescita costante dal lato del gioco e della coesione del gruppo, preparandosi al meglio per questa nuova avventura.

“Le sensazioni sono delle migliori e non vediamo l’ora di giocare la prima partita – spiega il Team Manager Daniele Ferrari -. L’entusiasmo che ha mostrato il gruppo è davvero alto, grazie anche alle nuove arrivate che si sono subito calate molto bene nel gruppo, creando un clima molto positivo. Nell’ultima amichevole ho notato importanti passi avanti, anche se dobbiamo ancora lavorare per trovare i migliori equilibri in campo e quella continuità di rendimento necessaria per affrontare un girone difficile come il nostro dove c’è tanta qualità e valori simili tra le partecipanti.

Avendo cambiato quattro giocatrici nei ruoli chiave è normale dover ancora oliare i meccanismi di gioco, ma direi che il lavoro degli allenatori e dello staff tecnico procede nella norma, anzi, devo far loro i complimenti perché hanno davvero dato il massimo per preparare al meglio la squadra all’inizio del campionato.

Andiamo quindi a Jesi con il morale alto e con tanta voglia di fare bene, sapendo che affronteremo una squadra quadrata che ha individualità interessanti. Sono certo che ci faremo valere”.

Il debutto casalingo della Fenix sarà invece domenica 27 ottobre alle 17.30 contro l’Emanuel Riviera Rimini e si giocherà a Granarolo Faentino nella palestra della scuola media in via Martiri di Felisio.