Sconfitta con l’amaro in bocca per il Faenza calcio che perde di misura al “Bruno Neri” con Osteria Grande.

Una sconfitta analoga e identica nel punteggio a quella della gara di andata.

Privo di alcuni titolari e con i giovani della Juniores in rosa ancora delusi dall’eliminazione sofferta nella semifinale del giorno precedente, il Faenza ha ceduto nella ripresa, quando avrebbe potuto invece conquistare un punto.

Nel primo tempo la gara è stata abbastanza bloccata, con diverse azioni, dall’una e dall’altra parte.

Una occasione la costruiscono i manfredi con Bagnolini che appoggia di testa a Pietro Lanzoni il cui tiro finisce a lato. Replicano in due occasioni gli ospiti di Osteria Grande, ma anche qui con poca precisione.

La ripresa inizia subito con il vantaggio degli ospiti. Il pallone calciato da Serra su corner colpisce al volto Francesco Lanzoni e termina con la deviazione in rete 0-1

Poi è Ambrogetti per i biancoazzurri a rendersi insidioso al 20’ del secondo tempo. Appena un attimo o quasi del raddoppio degli ospiti con Luppiche riprende una corta respinta del portiere Ravagli. 0-2

Il Faenza accorcia le distanze con Giacomo Lanzoni che su azione personale superava gli avversari e trafigge Leoni con un preciso sinistro 1-2siglando il suo sedicesimo gol stagionale.

La ricerca del legittimo pareggio si spegne a pochi minuti dalla fine quando Dardi finalizza il bel cross di Shermandhi, ma il suo fendente colpisce il palo.

Domenica 30 aprile, tra due settimane per la sosta dedicata al torneo delle Regioni, i manfredi saranno in trasferta sul campo del San Pietro in Vincoli degli ex: l’allenatore Vezzoli e i giocatori Gavelli, Gjordumi e Marocchi.

Faenza-Osteria Grande 1-2

Faenza: Ravagli, Shermadhi, F.Lanzoni (74’A. Albonetti), Bertoni, Navarro (68’ Karaj), L.Gabrielli, P. Lanzoni, Bagnolini (53’ Dardi), Missiroli, G. Lanzoni, Ambrogetti. A disp. Luce, De Marco, Savorani, Emiliani. All. Casamenti

Osteria Grande: Leoni, Serra (85’ R. Gabrielli), Osmani, Stanzani, Vaccari, Magagni (75’ Soldati), Cavini (88’ Selleri), Luppi, Cornacchia (85’ Fantilli), Grazioso, Teglia (92’ Vignoli). A disp. Canova, Wuarda, Rosetti, Landi. All. Melotti

Arbitro: Rossi di Cesena- assistenti Proetto e Bartoletti di Cesena

Reti: 48’ Serra, 66’ Luppi, 70’ G. Lanzoni

note

Ammoniti: F. Lanzoni, Bertoni, Missiroli; Leoni, Magagni, Stanzani, Teglia

Angoli: 3-8