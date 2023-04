Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 17 al 23 aprile 2023:

Ariete

La settimana ti permetterà di riprendere quota. Potrai avviare nuovi importanti progetti che vedranno la luce nelle prossime settimane. Punta soprattutto su martedì e mercoledì, quando la Luna sarà nel tuo segno. Anche in amore sarà possibile recuperare. Buone occasioni per i single desiderosi di mettersi in gioco. Riavvicinamenti importanti possibili.

Toro

La tua settimana si preannuncia spettacolare, soprattutto la seconda metà. Potrai cominciare a rimboccarti le maniche e seminare in vista di maggio, un mese ricco di stimoli, opportunità e soddisfazioni. Da giovedì in poi avrai la Luna, il Sole e Mercurio nel segno: sarai traboccante di idee, intuizioni e voglia di fare. Oltretutto, molto presto anche Giove, pianeta della fortuna, farà il suo ingresso nel tuo segno.

Gemelli

La settimana partirà con il piede sbagliato. Lunedì dovrai affrontare ancora le avversità che la Luna e Saturno in aspetto contrario ti causeranno, soprattutto nella vita pratica e professionale. Ancora molta tensione, ritardi negli accordi e nel rinnovo di un contratto. Alla fine riuscirai a crescere, ma dovrai impegnarti non poco. L’amore sarà protetto da Venere ancora nel segno. I single dovrebbero uscire dal guscio e sforzarsi di incontrare gente, soprattutto nel weekend.

Cancro

La grande svolta è a un passo da te: manca davvero poco e comincia a percepire aria di cambiamento. Per il momento dovresti cercare di liberarti delle preoccupazioni che ti hanno afflitto in passato: nn hanno più ragione di esistere! È tempo di riportare un po’ di serenità nella tua vita, ma dipende da te. Martedì e mercoledì, in particolare, saranno due giorni in cui potrebbero riaffiorare tensione o insicurezze vecchie: sii prudente.

Leone

Sarà una settimana caratterizzata ancora da piccoli conflitti, tensioni e battaglie da vincere. Sul fronte lavorativo stai perdendo i riferimenti di sempre, un socio o un superiore. Questo momento di transizione potrebbe suscitarti un po’ di agitazione che farai bene a non riversare in amore, specie se nei giorni scorsi ci sono già stati dei contrasti. Cautela da giovedì in poi, quando avrai diverse opposizioni di pianeti cui far fronte.

Vergine

La tua settimana sarà ricca di impegni e idee stimolanti. Inoltre, da giovedì in avanti avrai una schiera di alleati astrali di un certo calibro: Sole, Luna e Mercurio a cui si aggiungerà molto presto anche Giove. È tempo di accelerare i progetti di lavoro, darsi da fare in vista dei prossimi mesi che potranno regalarti soddisfazioni insperate. In amore dovrai mantenere una certa prudenza, soprattutto se le cose con il partner non stanno filando liscio da un po’.

Bilancia

Si profila una buona settimana per la Bilancia che potrà approfittarne per valutare nuovi progetti di lavoro, potrebbe dover fare qualche rinnovamento. Purtroppo, però, stai uscendo da un periodo in cui ha maturato molto stress e la tua forma fisica ne ha risentito non poco. Meglio non strafare, procedere piano piano, concedendoti il giusto tempo di recupero. In amore molte coppie stanno ritrovando la tranquillità persa e la fiducia nel futuro. Piccole tensioni fra martedì e mercoledì.

Scorpione

Sebbene la tua strada non sarà più costellata dagli ostacoli del passato, il recupero è ancora lungo. Chi non ha già preso una decisione importante nella professione, sarà messo con le spalle al muro nei prossimi giorni. Cambiamenti di lavoro, scelte da compiere in vista. Il peggio è alle tue spalle, ma da giovedì ci saranno molti pianeti in opposizione da fronteggiare. La stagione del Toro non è mai un periodo facile per te: stringi i denti! Da maggio le cose cominceranno a semplificarsi.

Sagittario

La settimana comincerà con alcune tensioni nervose, preoccupazioni in famiglia e nel lavoro. Lunedì la Luna in dissonanza potrebbe causare qualche momento di disagio nel lavoro, forse dovrai fermarti e cambiare qualcosa, prima di andare avanti. Martedì e mercoledì avrai una bellissima Luna a riempirti di energia e ispirarti buone intuizioni. In amore occorrerà ancora cautela, perché Venere opposta potrebbe metterti in difficoltà, specialmente nel weekend.

Capricorno

La settimana sarà piena di stimoli e impegni da affrontare con quell’entusiasmo e quella caparbietà che ti contraddistinguono. Meglio non strapazzarti troppo, però, perché non hai ancora del tutto smaltito lo stress degli ultimi mesi. Ti converrà fare attenzione a non scaricarlo in amore, altrimenti rischierai di scatenare nuove discussioni. La seconda metà della settimana sarà particolarmente promettente, perché avrai dalla tua parte Luna, Sole, Mercurio e Urano. Stai per andare incontro a un maggio che potrebbe regalarti le soddisfazioni tanto desiderate.

Acquario

Ancora giorni di grande tensione, stress, perplessità soprattutto nella vita affettiva. Dovrai sforzarti di usare la massima cautela, comportarti con diplomazia, non spazientirti di fronte alle reticenze delle persone vicine. È vero, tu scalpiti per avere novità stimolanti nella tua vita, ma ci vuole pazienza e saggezza. Molto intrigante il fine settimana: perché non organizzi una piccola gita con la tua dolce metà? Potrebbe essere l’occasione giusta per calmare gli animi e riportare l’armonia nella coppia.

Pesci

La settimana sarà molto interessante, ma dovrai imparare a gestire al meglio le emozioni del cuore. Lunedì, con la Luna ancora nel segno, la tua enorme emotività sarà ancora più amplificata: meglio avere prudenza, soprattutto in amore e in famiglia. La seconda parte della settimana ti consentirà di fare passi da gigante nel tuo lavoro. Successi all’orizzonte.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)