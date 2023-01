Ecco le previsioni di Paolo Fox, per la settimana che va dal 9 al 15 gennaio 2023:

Ariete

Il cielo della settimana favorisce il miglioramento del circolo di fiducia. Già la tensione lunare con Saturno e Marte martedì arriva come allerta, vedi? Le star mostrano la necessità di filtrare i propri contatti e preservare la propria intimità. Nel fine settimana, cogli l’occasione per migliorare i tuoi progetti. Domenica, prenderti del tempo solo per te gioverà alla tua routine.

Toro

L’obiettivo dovrebbe essere l’interazione con i suoi partner all’inizio della settimana. Con il passare dei giorni, diventi molto esigente riguardo alla qualità delle tue esperienze, grazie alla Luna armonizzata con il Sole, Urano e Plutone. Privilegiare le attività intellettuali del giovedì, come leggere un libro, d’accordo? Sabato non lasciatevi scuotere dalle sfide, vista la tensione lunare con Mercurio, Sole e Plutone. E abusa dell’autocontrollo per evitare conflitti domenica, Taurina.

Gemelli

L’inizio della settimana è un invito a rivedere la routine. Cerca anche di migliorare la comunicazione con i tuoi coetanei. Mercoledì dai valore a ciò che hai a tuo favore, come il pensiero critico e strategico. Già sabato, l’armonioso incontro che la Luna calante forma con Marte, Venere e Saturno rafforza il sentimento di empatia. Sarai molto sensibile alle cause sociali che ti circondano.

Cancro

L’inizio della settimana si rivela un’ideaper rafforzare le sue collaborazioni. Articolare idee con i tuoi colleghi può avere un effetto positivo sul processo di revisione delle tue priorità, data l’armonia lunare con Mercurio e Urano. Sabato la Luna in fase calante si armonizza con Marte, Venere e Saturno, e vi chiede di migliorare le vostre abitudini per il vostro benessere. Prenditi del tempo solo per te!

Leone

Con la Luna tra il Segno del Leone e il settore familiare, Marte esce dalla retrogradazione, dando impulso alle azioni collaborative. Puoi contare sull’aiuto delle persone con cui vivi, come la famiglia e gli amici, per promuovere gli aggiustamenti che contribuiscono a una routine più sana. La domenica, il passaggio della Luna nell’area familiare mostra difficoltà nell’interazione con le persone intorno a te. Cerca di coltivare un equilibrio emotivo e di essere conciliante.

Vergine

Il cielo della settimana affronta il Segno della Vergine con le sue debolezze, vedi? Anche se difficile, questo movimento è necessario per renderti consapevole di cosa migliorare nella tua postura. Mercoledì sei aperto a nuove possibilità, di fronte all’armonia lunare con il Sole, Mercurio e Urano. La domenica un’elevata carica emotiva tende a compromettere la qualità delle relazioni. Cerca di mantenerti in equilibrio ed esprimiti obiettivamente, d’accordo?

Bilancia

Una postura solidale aiuterà questo inizio di settimana. La Luna indica che dovrai negoziare per ridurre al minimo i conflitti con i tuoi amici. Giovedì, gli ostacoli hanno messo in scacco gli interessi della Bilancia, di fronte alla tensione Luna-Nettuno. Devi coltivare la resilienza e non lasciarti dominare dalle frustrazioni, vedi? Il venerdì cerca di divertirti, ma fai attenzione a non trascurare la pianificazione necessaria per organizzare la tua routine, vedi?

Scorpione

L’inizio della settimana richiede di concentrarsi sugli obiettivi per il segno dello Scorpione. È tempo di affinare le tue abilità per affrontare le sfide. Martedì, la Luna continua in tensione con Saturno e Marte, evidenziando sfide che richiedono autocontrollo emotivo e senso strategico. Sabato, il cielo astrologico suggerisce di mettere le tue idee e sentimenti per superare le sfide.

Sagittario

Il cielo della settimana mostra una fase di raccoglimento e riflessione. Il consiglio è concentrarsi sulla cura di sé per rafforzarsi di fronte alle sfide. Venerdì i tuoi legami di amicizia si rafforzano. Poter contare sulle tue collaborazioni sarà fonte di soddisfazione, Domenica, sentimenti contrastanti possono dominare la tua mente con la Luna nell’area di crisi tesa da Venere e Urano. Cogli l’occasione per riprenderti, goditi il ​​comfort di casa tua e prenditi cura del tuo benessere!

Capricorno

Gli astri segnalano una fase di miglioramento nelle unioni. Martedì, la tensione lunare con Saturno e Marte mette in evidenza le sfide per te. Cercare di ridurre i ritmi e scegliere le priorità, oltre a riservare momenti di relax e divertimento. Venerdì gli studi sono più intensi in questa fase, risvegliando proattività e creatività.

Acquario

Lo spirito collaborativo e propositivo emerge in questo inizio settimana. Martedì attenzione: i conflitti interpersonali prendono forma di fronte alla tensione lunare con Saturno e Marte. Prenditi cura dell’intolleranza e dell’aggressività. Domenica, scommetti su un’atmosfera più introspettiva per affrontare i possibili conflitti che prendono forma di fronte alla tensione lunare con Saturno e Marte.

Pesci

Il movimento degli astri motiva a garantire la qualità della vita quotidiana in questo inizio di settimana. Martedì la giornata tende ad essere tesa, soprattutto nelle partnership, data la complessità delle sfide e dei conflitti di autorità che si presentano. Devi alleggerire il carico di responsabilità. Sabato, la luna calante richiede un’atmosfera più introspettiva. Questa si rivela importante per preservare la tua intimità e consentirti di focalizzare l’attenzione su ciò che necessita di adattamento nella tua vita.