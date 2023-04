“Il V.b. Pierini Alessio non è più capo equipaggio. Alessio era in servizio al NORM di Ravenna e qualche giorno fa era stato ricoverato all’ospedale di Bologna per un malore. Sembrava essersi ripreso ma poi, la notte scorsa, purtroppo, un nuovo malore lo ha colpito troncando la sua vita.

Aveva 51 anni Alessio era sposato e aveva una bimba. I colleghi non hanno più lacrime per quanto era buono e sono ancora increduli. Chi svolge il lavoro di Alessio ha sempre mille pesi, pensieri e stress. In pochi secondi bisogna risolvere casi di ogni natura e a volte il carico emotivo lo porti anche a casa e ti accompagna anche quando dovresti pensare alle cose belle, come una moglie o una figlia a cui, ora, giunge il nostro immenso abbraccio.” (difesamagasine.com)