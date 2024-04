Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio 2024:

Ariete

La tua energia è vibrazione pura, sfruttala! Sul fronte amorevole potresti trovare qualche piccola sfida, ma nulla di insormontabile. A lavoro, mantieni la calma, le finanze richiedono attenzione. Ricorda: il tuo spirito avventuroso sarà la tua guida.

Toro

Sul fronte amoroso potresti trovare qualche sfida, ma niente che non puoi gestire. A lavoro le cose si presentano stabili, quindi respira tranquillo. La tua fortuna è come una montagna russa ultimamente, vero? Per quanto riguarda le finanze, mantieni la calma e pianifica con attenzione. L’energia? Potrebbe essere il momento di rallentare un po’ e ricaricare.

Gemelli

La tua energia è un po’ altalenante e potresti sentirti come se fossi su un’altalena emotiva, ma niente paura! In campo finanziario le cose sembrano piuttosto stabili, quindi almeno lì puoi tirare un sospiro di sollievo. L’amore? Beh, mettiamola così: non è il momento delle grandi passioni scatenate, ma piccoli momenti felici ci saranno. Sul lavoro vedo qualche sfida all’orizzonte, mantieni la calma e vai avanti con determinazione.

Cancro

In amore, potresti sentirti un po’ confuso, ma non temere. La tua carriera mostra segni di stabilità con lievi fluttuazioni. Sul fronte della fortuna e delle finanze, mantieni la calma: ci sono alti e bassi previsti. Il tuo livello energetico potrebbe oscillare, quindi ascolta il tuo corpo.

Leone

Questo periodo ti vede un po’ altalenante in alcuni aspetti della vita. In amore, potresti sentirti meno connesso del solito, mentre sul lavoro ci sono delle sfide che richiedono tutta la tua attenzione. Le finanze sembrano stabili per ora, ma non abbassare la guardia. La tua energia fluctua: cerca di mantenere un equilibrio.

Vergine

Sfide in arrivo sul fronte della salute e delle finanze. Tieni gli occhi aperti e cerca di mantenere l’equilibrio. In amore potrebbe esserci qualche scoglio, ma nulla di insormontabile. Sul lavoro, invece, le cose sembrano procedere piuttosto bene! Ricorda: la tua energia sarà fondamentale per affrontare questo periodo con il piede giusto.

Bilancia

La tua energia oscilla e la fortuna ti fa gli occhi dolci solo a intermittenza. Sul fronte lavorativo, potresti sentirti un po’ sotto pressione, ma non disperare, le tue finanze stanno tenendo il passo. L’amore? È in una fase tranquilla, quindi niente scossoni all’orizzonte.

Scorpione

Questo periodo ti offre un mix interessante di sfide e opportunità. In amore potresti sentirti un po’ bloccato, ma sul lavoro le cose stanno migliorando lentamente. La tua energia varia molto, quindi cerca di gestirla saggiamente. Le finanze sono stabili per ora, quindi niente panico! La fortuna? Beh, non dipendere troppo da quella.

Sagittario

In amore le cose sono stabili, ma sul lavoro potresti sentirti come se stessi pedalando in salita. Fortunatamente, la tua energia è alta e questo ti aiuta a gestire i picchi e le valli delle finanze che si presentano. Mantieniti saldo!

Capricorno

Questo periodo potrebbe presentare qualche sfida sul fronte della salute, quindi attenzione a non trascurarti. In amore, le cose sembrano andare piuttosto bene, forse è il momento di fare quel passo in più. A lavoro, la situazione è stabile ma non esente da piccole tensioni, cerca di mantenere la calma. Le tue finanze sono sotto controllo, ma evita spese inutili per restare tranquillo.

Acquario

Sembra un periodo sottotono per l’amore e le finanze, quindi prenditi il tuo tempo in queste aree. Sul lavoro potresti sentirti meno energetico del solito, ma non mancherà qualche piacevole sorpresa che ti aiuterà a ritrovare la motivazione. Mantieni un buon equilibrio interiore e cerca di rilassarti quando puoi.

Pesci

Potresti sentirti un po’ meno energico del solito, ma non lasciare che questo ti scoraggi. La tua capacità di adattarti alle situazioni sarà la tua ancora di salvezza. Sul fronte finanziario, mantieniti cauto con le spese inutili, potrebbero presentarsi delle sorprese. Anche in amore e lavoro, prenditi il tuo tempo per riflettere su ciò che realmente desideri.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)