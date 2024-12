Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 2 dicembre al 8 dicembre 2024

ARIETE:

Questa settimana, caro Ariete, le cose non fileranno lisce come l’olio. La tua energia è a livelli bassi e anche l’amore non è da meno: fai attenzione ai dettagli.

TORO:

La prima parte di questa settimana, caro Toro, vedrà l’amore e i legami al centro dell’attenzione. Nella seconda metà Venere entra in Acquario e anche gli affetti vacillano un po’, scatenando qual cosa nella tua sfera emotiva: non lasciarti trasportare.

GEMELLI:

Sembra che questa settimana ci sia un grande problema di comunicazione nella tua sfera. Le troppe informazioni ti mandano in pappa il cervello: mettilo in pausa.

CANCRO:

Non ti senti compreso né apprezzato e questo ti porta a chiuderti a riccio. Grazie al cielo il tuo umore viene risollevato nel weekend.

LEONE:

Il tuo compito questa settimana, caro Leone, dovrà essere quello di far combaciare leggerezza e determinazione. Se da un lato ti mostrerai sicuro e determinato, dall’altro non dare troppo peso alle cose: raggiungerai il successo.

VERGINE:

Questa settimana la parola che ti accompagnerà sarà tensione. In quasi tutti gli ambiti della tua vita è come se qualcosa fosse sul punto di rompersi: tranquilla, Vergine, non lo farà.

BILANCIA:

Una settimana piuttosto introspettiva si apre per te, cara Bilancia. I dubbi e il bisogno di approvazione finalmente trovano una risoluzione: chiudi i rapporti che non sono fecondi e concentrati su di te.

SCORPIONE:

Il tuo obiettivo questa settimana, caro Scorpione, è quello di capire su cosa concentrarti. Non tutti e tutto meritano la tua attenzione e la tua energia: fai una cernita

SAGITTARIO:

Ti senti spinto da voglia di fare e iniziativa da un lato e frenato dall’altro: prova a far fluire le cose naturalmente. Tutto potrebbe rivelare un significato più profondo.

CAPRICORNO:

Settimana abbastanza positiva per te, caro Capricorno. La parola d’ordine è opportunità: osa e non farti scoraggiare, la Luna è dalla tua parte.

ACQUARIO:

Hai bisogno di guardarti dentro e fare un certosino lavoro di introspezione: guarda oltre e cerca di capire di cosa hai bisogno e su cosa vuoi concentrare le tue energie.

PESCI:

La comunicazione non è il vostro forte questa settimana: è tutto un po’ confuso, ma a questo ci siete abituati. Cerca il focus.