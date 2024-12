Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 9 dicembre al 15 dicembre 2024

ARIETE:

Marte ti manda in confusione e spegne un po’ quella prontezza di risposta che ti contraddistingue. Sei sicuro di poche cose, ma quelle che sai le metti in evidenza.

TORO:

Venere, purtroppo per te, non ti sostiene più e diventi irritabile e capriccioso come un bambino: non fare il brontolone.

GEMELLI:

Caro Gemelli, già non sei di base una persona decisa, ma con Mercurio e Marte retrogrado la situazione peggiora: cambi idea da un momento all’altro. Si salvi chi può.

CANCRO:

Le acque sembrano essersi un po’ calmate, ma tu devi ancora riprendere per bene il ritmo. Miglioramenti in arrivo la settimana successiva.

LEONE :

Marte ti fa perdere la pazienza facilmente, caro Leone: non hai più intenzione di stare in silenzio né di sopportare oltre.

VERGINE:

Questa settimana non ti sentirai in grado di prendere decisioni importanti: nella tua testolina c’è un po’ di confusione. Forse è meglio aspettare un po’.

BILANCIA:

Con Venere, Marte e pure Mercurio a favore sei la regina di questa settimana, cara Bilancia. E se dovessi perderti in uno di quei pensieri malinconici, attraversalo!

SCORPIONE:

Con Marte e Venere tutti e due a sfavore e Marte pure retrogrado non sarai sicuramente la persona più piacevole con cui trascorrere del tempo. Prova a mitigarti.

SAGITTARIO:

Questa settimana, caro Sagittario, sembrerai il Virgilio della situazione: sei saggio e chiunque abbia bisogno di un consiglio si rivolgerà a te.

CAPRICORNO:

Grazie al cielo ti sei sciolto, caro Capricorno! Quella rigidità che da sempre ti contraddistingue sarà sicuramente finita in fondo a qualche cassetto. Meglio così.

ACQUARIO:

Venere è entrata nel tuo segno e il muso lungo della scorsa settimana sembra essersi trasformato in un sorriso piacione. Goditi il relax, ma non strafare con gli eccessi.Hai bisogno di guardarti dentro e fare un certosino lavoro di introspezione: guarda oltre e cerca di capire di cosa hai bisogno e su cosa vuoi concentrare le tue energie.

PESCI:

Entusiasmo a zero, questa settimana, caro Pesci! Non hai voglia di alzarti, dal letto o dal divano che sia: fai uno sforzo!