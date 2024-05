In un libro la storia di Bice: fuggì dalla RSA per vedere il mare. “Furono raccontate molte falsità”

Salvatrice Gullotta è morta a 81 anni. Tutti in Italia l’hanno conosciuta come Bice, l’anziana fuggita da una RSA di Faenza per andare al mare. Una storia che oggi viene ricostruita in un libro, scritto da una delle figlie della donna, Ornella Panciera, in arte Andrea Shaw: “Ho sempre scritto d’amore, stavolta ho scritto di te”.

Quando esplose il caso di Bice, furono mosse accuse alle figlie, ai servizi sociali, al sistema che aveva in carico la donna. Furono aperti anche procedimenti legali. Nel suo libro Ornella Panciera contesta la ricostruzione effettuata da chi era vicino a Bice in quel momento, partendo dalla storia della sua famiglia e di tre sorelle abbandonate da piccole, che per tre anni vissero in un orfanotrofio. La storia raccontata nel libro è quella di una donna con tre figlie, tre nipoti e due fratelli che lascia tutto e tutti, vende i propri beni, vive spostandosi da una città all’altra, lasciandosi alle spalle creditori mai risarciti