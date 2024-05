Potrebbe ripetersi anche nella notte di sabato l’aurora boreale nei cieli sopra la Romagna e sopra l’Italia. Tantissime le foto in queste ore caricate sui social network da chi ha assistito all’evento, determinato da una forte tempesta geomagnetica. Secondo i meteorologi, il picco della tempesta potrebbe durare 48 ore, quindi anche nella notte fra sabato 11 e domenica 12 maggio potrebbe tornare a verificarsi il fenomeno che ha affascinato molti le scorse ore: “Il Sole produce forti emissioni di materia dalla sua corona che generano un forte vento solare, le cui particelle ad alta energia vanno a colpire il campo magnetico terrestre dalle 24 alle 36 ore successive all’espulsione di massa coronale. Ciò accade soltanto qualora le particelle del vento solare viaggino in direzione della Terra. Le tempeste magnetiche generalmente durano dalle 24 alle 48 ore, anche se alcune possono durare per diversi giorni”.