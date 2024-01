Si è svolta in questi giorni presso l’Agenzia ITAS di Ravenna Romagna Sicurtà di Sauro Vincenzi e Alice Vincenzi l’incontro per la consegna ufficiale del contributo di € 10.000 della compagnia assicurativa ITAS MUTUA con la presenza dell’Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico, Società partecipate, Tributi e Controllo di gestione Tarozzi Luciano, il Presidente della ‘’Compagnia delle favole’’ Pezzi Franco ed il vice Presidente di ITAS Solidale Casamenti Marcello.

Per l’assegnazione è stato effettuato un bando fra le associazioni di volontariato del terzo settore della romagna, per Ravenna il contributo è stato assegnato al gruppo teatrale ‘’Compagnia delle favole’’ altri contributi per complessivi €60.000 sono stati devoluti ad altre sei associazioni di volontariato del nostro territorio.