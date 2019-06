Musicoterapia per migliorare la vita degli anziani: 10 anni per il progetto del centro Don Zalambani

La musica come terapia, per rafforzare la memoria, l’umore e di conseguenza la quotidianità della vita. Compie 10 anni il progetto di musicoterapia del Centro Multiservizi per anziani Don Zalambani di Sant’Alberto, il centro gestito dall’omonima cooperativa e dal Consorzio Solco. Nato come un progetto sperimentale, il laboratorio di musicoterapia è diventato una delle risorse fondamentali del centro per migliorare la vita degli anziani ospitati, anche per gli anziani non autosufficienti. E così, per festeggiare il compleanno, è stato organizzato un convegno, conclusosi con l’esibizione del coro nato all’interno della struttura, il Coro dei Ricordi.