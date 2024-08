Da Rockin1000 nuove chitarre elettriche e acustiche per la Scuola di Musica Sarti, colpita dall’alluvione. La realtà musicale nata a Cesena nel 2015, divenuta famosa in tutto il mondo per l’organizzazione di concerti (in Italia, Francia, Spagna, Germania, Brasile) con gigantesche band da mille musicisti, fra volontari e professionisti, è oggi diventata anche una società di servizi di consulenza ed organizzazione di eventi musicali e, a seguito dell’alluvione del maggio dello scorso anno, ha deciso di effettuare una donazione al Comune di Faenza, destinata alla Scuola di Musica Sarti, il cui piano terra fu completamente distrutto dagli allagamenti. Distrutti furono anche tutti gli strumenti musicali custoditi nelle aule al piano terra: pianoforte, violini, violoncelli, contrabbassi, strumenti a fiato, chitarre, percussioni e molti altri. Una parte di questi sono ancora conservati, in ricordo, nella scuola, incrostati di fango.

Sono 10 le chitarre donate quindi da Rockin1000 alla Scuola di Musica Sarti, con custodia, elettriche e acustiche, marca Gibson e Epiphone, di diversi modelli, dal valore complessivo di 13.520 euro. Gli strumenti sono destinati all’attività scolastica dell’istituto culturale che potrà così continuare a metterle a disposizione degli studenti.