Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, interviene nel merito della segnaletica orizzontale in città: “Nonostante il tema della segnaletica orizzontale, nello specifico strisce pedonali, sia stato affrontato a più riprese anche in consiglio comunale, segnaliamo come Popolo della Famiglia la situazione di estrema criticità che persiste.

Ovunque sparse in città sono molteplici i casi in cui la segnaletica orizzontale che indica gli attraversamenti pedonali è deficitaria, sbiadita, in alcuni casi addirittura quasi del tutto consumata

I dati dell’osservatorio Asaps parlano chiaro: in tutto il 2023 sono state 434 le vittime da incidenti in prossimo delle strisce pedonali. Nell’analisi di questo dato concorrono indubbiamente molteplici fattori: uno di questi è l’importanza di una adeguata segnaletica orizzontale, anche considerando che, sempre più spesso, l’innesto delle striscie pedonali avviene in corrispondenza con spazi di parcheggio che, se occupati da veicoli ingombranti come SUV o furgoni, nascondono l’accesso dei pedoni. Da qui, quindi, la necessità di manutenzione.

Come privato cittadino ho avuto più volte modo di segnalare tramite apposita applicazione “Comunichiamo” alcune situazioni di estrema criticità: la risposta è sempre la stessa. Presa in carico della situazione e ripristino fissato per chissà quando.

Ribadiamo alla Giunta Isola, alle luce degli impegni presi e promessi in consiglio comunale, di operare nel bene della sicurezza di automobilisti, pedoni e ciclisti, affinché le nostre strade siano realmente sicure per tutti.

Questa è una situazione su cui non si può aspettare.”