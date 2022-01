Al netto della difficile situazione pandemica, la serata di San Silvestro e i primi giorni del 2022 hanno fatto segnare un bilancio positivo per il settore della ristorazione, nonostante il numero alto di disdette delle prenotazioni arrivate durante gli ultimi giorni di dicembre. Un “aiuto”, per quanto riguarda la città di Ravenna, è arrivato dai turisti o comunque dalla clientela arrivata da fuori città. Discorso purtroppo diverso per il resto del territorio provinciale.