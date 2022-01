Piccola Betlemme: “Ogni settimana arrivano 5-6 famiglie nuove che chiedono aiuto” | VIDEO

Il periodo delle feste è il periodo più difficile per le persone in difficoltà. Lo sanno bene purtroppo tutti i volontari che in questo periodo hanno prestato servizio nelle associazioni a fianco delle fasce più fragili della società. Le richieste di aiuto, sotto Natale, aumentano, così come sono aumentate nel corso del 2021. È il bilancio della Piccola Betlemme che oggi, ogni settimana, distribuisce quasi 9 quintali di generi alimentari e prodotti per la casa alle persone e alle famiglie assistite. Per le feste, per i più piccoli, è stata inoltre fatta partire una raccolta regali