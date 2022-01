È ufficialmente stato sospeso dall’Ordine dei Medici di Ravenna dall’1 gennaio 2022 il dottor Luca Graziani, medico di medicina generale con ambulatori a Ravenna e Mezzano, salito alla ribalta delle cronache durante la primavera 2021 per il suo scetticismo nei confronti dell’uso delle mascherine e nei confronti della campagna vaccinale contro il coronavirus.

Il dottor Luca Graziani non può quindi al momento esercitare la professione medica. La sospensione, in realtà, era arrivata già nei mesi scorsi, ma è stata di fatto posticipata per il ricorso presentato da Graziani, che nel frattempo è stato ricoverato anche in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Dopo la guarigione, il medico ha espresso nuovamente la propria contrarietà al vaccino, ritenendosi immunizzato in maniera più “efficace e duratura” grazie alla malattia.

Per i pazienti dell’ambulatorio di Mezzano del dottor Luca Graziani, l’Ausl Romagna ha nominato un medico sostituto.