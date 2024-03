Pubblicata in questi giorni la gara d’appalto per la completa riqualificazione della rete dell’illuminazione pubblica e per la relativa gestione per i prossimi venti anni.

Si tratta di un investimento che consentirà di risolvere in maniera definitiva diversi problemi legati alla vetustà dell’impianto e al post alluvione.

Il progetto prevede la sostituzione di tutte le lampade (oltre 1600) di ogni strada, parco o viale con lampade LED, la riqualificazione di 5 km di rete, la manutenzione e/o sostituzione delle cabine e la messa in sicurezza con illuminazione ad hoc di oltre 15 attraversamenti pedonali e ciclabili. Saranno inoltre garantiti con la migliore tecnologia intelligente “Smart city” il telecontrollo e la telegestione.

Un investimento che consentirà di superare finalmente i problemi che, soprattutto nel post alluvione, vedono diverse strade con illuminazione ad intermittenza.

Il rinnovo completo della pubblica illuminazione consentirà di ridurre di oltre il 60% il consumo di energia elettrica, di illuminare meglio la città e di fare sentire più al sicuro la cittadinanza.

Il progetto è consultabile online sul sito del comune ed i lavori dureranno un anno.

“In questi anni caratterizzati da tante emergenze – dichiara il Sindaco Luca Della Godenza – siamo riusciti a portare avanti lavori storici per la nostra comunità, e con l’avvio del rinnovo completo della pubblica illuminazione facciamo un altro passo per rendere Castel Bolognese più sicura, sostenibile ed innovativa”.