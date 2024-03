Presentato il progetto di ricostruzione dell’asilo di Solarolo distrutto dall’alluvione

Presentato il piano di recupero dell’asilo nido Lo Scarabocchio di Solarolo, distrutto dall’alluvione. 774 mila euro a disposizione per il Comune grazie alle raccolte fondi “Un aiuto subito”, promossa da Corriere della Sera e TG La7, e “Romagna Nostra”, ideata da Fondazione della Comunità Bresciana, Associazioni Comuni Bresciani e Giornale di Brescia.

L’asilo verrà ricostruito con un nuovo isolamento termico, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia, illuminazione a Led, una pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria, un impianto di riscaldamento a pavimento.