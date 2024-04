In via X Aprile a Cotignola nel primo pomeriggio una Volvo familiare ed un furgone nei pressi dell’incrocio con via Traversa si sono scontrati, feriti i conducenti dei mezzi trasportati all’Ospedale Bufalini di Cesena uno in elicottero l’altro in ambulanza con condizioni di media gravità. Sul posto la Polizia della Bassa Romagna per i rilievi e gli uomini del 118 .