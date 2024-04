Area Liberale, ad Alfonsine, presenta il suo candidato sindaco: è Germano Mordenti, imprenditore alfonsinese nel settore avicolo, 60 anni.

“Ho deciso di candidarmi” spiega Mordenti “perché sono convinto di essere in grado, assieme a tutta la squadra che mi affianca, di poter migliorare la vivibilità dei cittadini di Alfonsine. Sono perfettamente consapevole che per realizzare quello che abbiamo intenzione di fare, ci sarà molto da lavorare. Vorrei che un sindaco, assieme alla sua giunta, fosse più presente per i suoi cittadini nei momenti di maggiore difficoltà. Fortunatamente, lavorare è una parola che non mi ha mai fatto impressione, anzi, penso di averlo sempre dimostrato nella vita”.

Mordenti ha accennato anche al programma: “Al centro mettiamo sicurezza urbana, più presidio sul territorio per combattere focolai di microcriminalità, sempre più in aumento sul nostro territorio. Tutela del territorio, molta più attenzione alle opere di prevenzione per evitare eventi alluvionali che sono successi e che possono accadere di nuovo, se non si ha la consapevolezza di ciò che è necessario fare. Manutenzione delle strade pubbliche, un vero programma di interventi pubblici, sia di manutenzione ordinaria, che straordinaria, su tutto il territorio. Lo ritengo necessario. Modifica dell’Unione della Bassa Romagna, affinché alcuni servizi per il pubblico tornino nel nostro comune, per una maggiore prossimità ai cittadini”.