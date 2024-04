Loris Naldoni sarà lo sfidante di Massimiliano Pederzoli a Brisighella

Le tante tipologie di turismo da poter mettere a profitto, investimenti per favorire i giovani e i progetti di famiglia, investimenti nella scuola, una riaffermazione del patto di unione all’interno della Romagna Faentina, per potenziare gli uffici tecnici brisighellesi, un borgo più vivibile e più attento alla popolazione anziana, ma anche a quella giovanile, un rafforzamento della polizia locale, anche in collaborazione con Riolo Terme e Casola Valsenio. Con queste e altre proposte sii è presentato ufficialmente Loris Naldoni, candidato a sindaco di Brisighella per la lista SiAmo Brisighella, un gruppo civico che però è pronto ad essere sostenuto dal Partito Democratico e da altre forze politiche del centrosinistra. Noto ristoratore di San Cassiano, Loris Naldoni ha già un’esperienza politica. Negli anni Novanta, con Tiziano Samorè sindaco, fu consigliere comunale e assessore.