“Con grande gioia posso affermare – scrive De Carli – che abbiamo mostrato una vitalità davvero rara e di cui l’alternativa alle sinistra ha davvero un grande bisogno.

La serata di ieri con ospiti illustri, da Vannacci ad Alemanno passando da Adinolfi ed altri amministratori locali, ha attirato un grande pubblico di affezionati pidieffini ma anche molti cittadini curiosi di conoscerci.

Se oggi Roberto Vannacci, Gianni Alemanno, Jacopo Morrone sentono come comuni le nostre battaglie identitarie per eccellenze vuol dire che una vittoria l’abbiamo conseguita, e che vittoria!

Un grazie enorme – prosegue De Carli – a questi amici, a Stefano Pierucci, Gian Luca Zattini, Alvaro Ancisi, Giorgio Gorza, Fabio Baldini, Mauro Giannini, Paolo Gambi e l’ottimo Simone Ortolani e a tutti i dirigenti pidieffini che hanno servito alla festa come volontari: se hanno ascoltato una lingua comune, un messaggio comune ed un’appartenza comune è perché da anni camminiamo insieme per difendere e promuovere i valori in cui crediamo.

Lo ricordo a certa stampa che ha parlato di una sfida con Fratelli d’Italia, impegnata nella sua festa in questo fine settimana; non vi è alcuna competizione con loro ed il Candidato Ugolini non ci ha snobbato.

Anzi!

Ora – conclude De Carli – tutti in campo per Elena: il nostro contributo alla sfida contro Michele de Pascale sarà fondamentale.

Con buona pace di chi ancora ci reputa una forza senza contenuti.”

Una nota anche del movimento giovanile del PDF: “La collaborazione alla riuscita della serata dei tanti giovani presenti – afferma Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del PDF – è un segnale molto forte. I temi dibattuti sono stati di fortissimo impatto. La vicinanza poi valoriale a Vannacci ed Alemanno è l’inizio di un nuovo percorso, una nuova esperienza politica che i giovani possono finalmente cogliere. Non più semplici schiavetti di patito, ma testimoni di una Idea.”