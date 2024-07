Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì a Ravenna, in via Cilla. Dinamica impressionante, ma fortunatamente le conseguenze sono state meno gravi di quanto inizialmente previsto. A scontrarsi sono state una moto, con due persone in sella, e un’auto. Il guidatore del primo veicolo, dopo l’urto, è stato sbalzato contro un palo della segnaletica stradale e contro un albero, atterrando poi rovinosamente sull’asfalto. L’auto, contro la quale ha impattato, inizialmente si è allontanata dal luogo dell’incidente, sotto lo sguardo di diversi testimoni. L’automobilista poi però è tornato indietro per rilasciare la propria dichiarazione alle forze dell’ordine e per permettere di verbalizzare i documenti.

Dopo il violento impatto, nel frattempo, il motociclista è stato raggiunto dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze, e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Lievi, fortunatamente, le conseguenze dell’incidente anche per la seconda persona in sella alla moto.

Sulle dinamiche di quanto accaduto dovrà far luce la Polizia Locale di Ravenna. Auto e moto stavano procedendo nella stessa direzione. A coadiuvare gli agenti della municipale erano presenti i Carabinieri di Ravenna.