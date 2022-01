Da martedì 11 gennaio e fino al 31 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alle scuole comunali dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 per i bambini nati negli anni 2017, 2018, 2019.

Le domande vanno presentate da martedì 11 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022.

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 10 gennaio 2022, giorno antecedente la data di apertura del bando.

L’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali avviene esclusivamente in modalità online.

Possono presentare domanda i genitori (esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari) dei bambini in età.

La domanda va compilata direttamente sul sito www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-università/scuola nella sezione “Servizi online”. Il genitore dichiarante deve accedere con la propria identità digitale SPID.

Dopo la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione è possibile stampare copia della stessa dal momento che riporta in calce il numero di ricevuta indispensabile per la consultazione della graduatoria.

La domanda, una volta inoltrata, non può più essere modificata, quindi eventuali modifiche o integrazioni devono essere comunicate, entro la data di scadenza del bando di iscrizione, via e-mail all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it oppure tramite fax allo 0544/546090, allegando in entrambi i casi copia del documento di identità del dichiarante.

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sulla compilazione della domanda e sull’ utilizzo della procedura online dall’11 al 31 gennaio potrà essere utilizzata la mail già indicata e sarà attivo un servizio di help–desk che risponde ai numeri 0544/482376 – 485408, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.

Solo per le famiglie che non dispongano di mezzi propri è attiva una postazione assistita presso l’U.O. Sportello Polifunzionale in viale Berlinguer 68. Per usufruire del servizio è necessario prendere appuntamento telefonando ai numeri 0544/482232 – 482394, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.

E’ inoltre possibile effettuare l’iscrizione online negli uffici decentrati sul territorio previo appuntamento da concordare con i singoli uffici:

San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41/A (0544/485771-485772); Marina di Ravenna in largo Magnavacchi 5 (0544/485793-485791); Mezzano in piazza della Repubblica 10 (0544/485670-485671); Piangipane in piazza XXII Giugno 6 (0544/485750-485751), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; sabato dalle 8,30 alle 12,30

Ravenna in via Aquileia 13 (0544/482323-482509) e in via Maggiore 120 (0544/482043-482044), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 e al martedì e giovedì dalle 14 alle 17; sabato chiuso.

Inoltre le famiglie che necessitano di informazioni in lingua possono rivolgersi alla Casa delle Culture in piazza Medaglie d’Oro 4, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.30 e il sabato dalle 9 alle 11, dove è possibile effettuare anche l’iscrizione on–line. Per usufruire del servizio occorre fissare un appuntamento telefonando al numero 0544/591876 oppure al numero 331.9342223; per accedere alla Casa delle Culture occorre esibire il green pass, che deve essere scaricato digitalmente o in formato cartaceo.