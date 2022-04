Ripartono gli eventi e gli appuntamenti culturali a Brisighella | VIDEO

Brisighella torna a celebrare i propri eventi caratteristici e gli appuntamenti culturali in presenza, dalla primavera all’estate, tornando a far rivivere di turisti e visitatori il borgo medievale dopo due anni di pandemia. S’inizia in occasione del fine settimana pasquale, con la mostra dedicata a Domenico Dalmonte, il 16 aprile, e la prima delle sagre gastronomiche focalizzata sui prodotti tipici del territorio, il 18 aprile con i salumi stagionati e il tartufo marzolino. Il 22 aprile prende il via un ciclo d’incontri letterari mentre nel lungo ponte del 2 giugno torneranno le Feste Medievali e i concerti di Recondite Armonie alla Cava Marana