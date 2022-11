Alla Sagra dell’Olio e dell’Ulivo di Brisighella arriva Lo Smanèt, dedicato al made in Italy

Lo Smanèt arriva a Brisighella. L’evento dedicato al made in Italy nato a Riccione sarà infatti ospite all’ex convento dell’Osservanza il 26 e 27 novembre, in occasione della Festa dell’Olio e dell’Ulivo. 60 gli artigiani presenti all’edizione di primavera lo scorso maggio. Quasi una quarantina al momento quelli attesi a Brisighella che con la 63^ edizione della Sagra dell’Ulivo e dell’Olio chiude gli appuntamenti con le Quattro Sagre per Tre Colli