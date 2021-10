Fèsta giunge alla sua decima edizione presentando da ottobre a dicembre 2021 un vasto e articolato programma di spettacoli tra teatro, danza e musica. Il calendario di questa speciale edizione del festival, che si inserisce in una fase di ripartenza delle attività teatrali, è nato dalla forte sinergia tra E Production e Ravenna Teatro che hanno unito le forze e la loro curatela costruendo un lungo percorso di performance che coinvolgono principalmente lo spazio di Almagià in Darsena di città con 13 eventi distribuiti in due mesi.

Alessandro Berti, Teatro delle Albe, Tostacarusa, Menoventi, Fanny & Alexander, gruppo nanou con OvO, Elio Germano, Marco Cavalcoli sono solo alcuni degli artisti che prenderanno parte a Fèsta 2021.

“Fèsta 2021 rientra tra gli eventi che sono ripartiti o stanno per farlo dopo la protratta chiusura dei teatri a causa della pandemia; si tratta di un cartellone ricco di appuntamenti anche diversi tra loro, ma tutti accomunati dalla qualità dei contenuti e dalla professionalità dei protagonisti. È per questo che siamo orgogliosi di contribuire ad una ripartenza di livello in grado di soddisfare le aspettative del pubblico e di tutti coloro che hanno particolarmente sofferto la sospensione a cui è stata costretta l’espressione artistica. Tra i principali tratti distintivi e punti di forza di Fèsta si conferma l’apertura alla collaborazione con diverse realtà artistiche e culturali della nostra città. I protagonisti di Fèsta e di tutta la scena culturale ravennate, anche nei mesi duri della pandemia, non hanno mai smesso di pensare e progettare nuove iniziative. E oggi possiamo essere di nuovo insieme, emotivamente e fisicamente”. Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura

“Rientrare in un teatro dopo queste due stagioni così dure e complicate è un atto che ha in sé qualcosa di delicato e qualcosa di fortissimo. È come quando, vi sarà capitato, si ritorna alla propria vita di sempre dopo una lunga malattia: le cose di colpo sembrano più colorate, più vibranti di prima. La luce, perfino l’aria sembrano pure e chiare come mai sono state, i gesti, anche quelli più semplici e quotidiani, hanno un che di rinnovato e miracoloso. È vero che andare a teatro, incontrare gli altri, ritrovarsi nelle nostre piccole e grandi comunità assetate di bellezza e di senso, non è mai stato un gesto ordinario; adesso, però, tutto questo si colora di un senso nuovo. Abbiamo attraversato la tempesta, contemplato le città deserte, abbiamo conosciuto la paura, le sofferenze, la solitudine. Tornare a teatro rinnova quest’anno il senso della parola “Festa”, che è anche il nome con cui da anni E Production ama chiamare il suo festival. Una Fèsta con la maiuscola, ci siamo sempre detti, Fèsta, e nient’altro. Quest’anno però sarà una Fèsta più sommessa e anche più fragorosa, perché, forti dell’alleanza con Ravenna Teatro e la sua stagione, celebriamo il rito del ritorno, con lo slancio e l’emozione con cui si saluta un nuovo desideratissimo inizio. E dunque, che Fèsta sia!”.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Anteprima:domenica 17 ottobre, ore 18.00

Almagià, Ravenna

tostacarusa

TU ERI TURBOLENTA (Quirk of fate)

conAura Ghezzi, Martina Tinnirello, Tolja Djoković, drammaturgia e regiaTolja Djoković, scene e luciFrancesco Cocco, produzionetostacarusa con il sostegno di E Production, Re.Te Ospitale – Compagnia teatrale Petra, Ex Asilo Filangieri, U.D.I. Unione donne in Italia

Il pubblico, seduto intorno ad una stanza-recinto fatta di semplici luci colorate, è invitato a osservare i frammenti di una storia sui passaggi, le perdite e le conquiste nell’avventura che porta dall’infanzia all’età adulta. Tre giovani donne abitano lo stesso spazio in apparente solitudine e rievocano pochi appuntamenti decisivi della loro vita: con la disciplina, con l’amore, con la depressione, con il piacere, con un compleanno.

Tra loro chi è che racconta la storia? Chi dice io? Il racconto appartiene a chi lo esegue: le tre figure gestiscono in scena tutti gli elementi della narrazione, compreso l’impianto audio e luci. Non è prevista una postazione di regia esterna, non ci sono quinte e tutti i cambi sono a vista.La stanza è una scatola vivente, il racconto giunge a una soglia finale ma la sua stessa struttura permetterebbe di aggiungere ancora nuovi episodi, nuove memorie, nuovi particolari, in una architettura che insegue l’andamento caotico dell’esistenza.

SEGNALIAMO NELL’AMBITO DELLA STAGIONE DI OPERA E BALLETTO DEL TEATRO DANTE ALIGHIERI:

sabato 23 ore 20.30, domenica 24 ore 15.30

Teatro Dante Alighieri, Ravenna

L’Isola Disabitata

azione teatrale in due parti, libretto di Pietro Metastasio, musica di Franz Joseph Haydn

conGiuseppina Bridelli (Costanza), Anna Maria Sarra (Silvia), Kristian Adam (Gernando), Christian Senn (Enrico), Dolce Concento Ensemble,fortepianoJacopo Raffaele, direttoreNicola Valentini, regia, scene, luci e videoLuigi De Angelis, drammaturgia e costumiChiara Lagani, aiuto regia e videoAndrea Argentieri, responsabile allestimentoGiuliana Rienzi, calzatureEmanuela Dall’Aglio, riprese droneKlaudio Sota, progetto a cura di Fanny & Alexander, nuovo allestimentoTeatro Alighieri di Ravennain coproduzione con Opéra de Dijon.

giovedì 28 ottobre ore 21.00

Almagià, Ravenna

Alessandro Berti

BLACK DICK bugie bianche capitolo primo

uno spettacolo di e conAlessandro Berti, produzioneCasavuota, curaGaia Raffiotta, con il sostegno di Gender Bender Festival

Alessandro Berti è un artista singolare, che negli ultimi anni si è confrontato con temi importanti, e controversi, del discorso sociale: la percezione della razza, l’importanza e i limiti del concetto di appropriazione culturale, le dinamiche del desiderio sessuale in rapporto alla diversità, razziale e no, le rimozioni e le costruzioni immaginarie che impediscono uno sguardo non pregiudiziale. Black Dick, ripercorre la storia dell’immagine del corpo del maschio nero nelle società bianche, in particolare negli USA, dalle colonie ai trionfi nello sport, dallo schiavismo ai linciaggi, dalla musica alla pornografia. Lo fa virando continuamente tra la conferenza, la confessione, la standup comedy, la narrazione sarcastica e il concerto. Una riflessione che porta il discorso in territori poco battuti della cultura di massa, là dove sono i corpi ad essere esposti e ad acquisire significato simbolico.

lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 novembre ore 21.00

Almagià, Ravenna

Roberto Magnani / Teatro delle Albe

SIAMO TUTTI CANNIBALI Sinfonia per l’abisso

da Moby Dick di Herman Melville

conRoberto Magnani, musiche originali dal vivoGiacomo Piermatti (contrabbasso, musicheGiacomo Piermatti e Andrea Veneri live electronics e regia del suonoAndrea Veneri residenza artisticaMasque Teatro, Ultimi Fuochi Teatro produzioneTeatro delle Albe/Ravenna Teatro in collaborazione confestival Crisalide, Operaestate Festival, Associazione Perda Sonadora, Cisim

In Siamo tutti cannibali è l’abisso che abita ogni essere umano il vero protagonista. Una “sinfonia” – nata da una personalissima selezione di brani tratti dal capolavoro letterario di Herman Melville – in cui il contrabbasso diventa la voce dell’intero Pequod, pervaso dagli scricchiolii del ponte sotto i piedi dell’equipaggio come dal furioso sbattere di code degli squali affamati contro la prua, e in cui risuonano le voci del capitano Achab, di Ismaele e di tutto l’equipaggio. Il tempo della scena è un antro misterioso e fa affiorare una domanda: siamo tornati indietro o siamo all’inizio di una nuova umanità?

martedì 16 novembre ore 17.30

Almagià, Ravenna

Fanny & Alexander

OZ

diChiara Lagani e Luigi De Angelis, conConsuelo Battiston, Lorenzo Camera, Chiara Lagani, regia, scene, luci Luigi De Angelis, illustrazioniMara Cerri, animazioniAndrea Marini, paesaggio sonoroMirto Baliani, produzioneAccademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro delle Briciole, E Production

Uno spettacolo-game tratto dalle storie di Oz, universo caleidoscopico nel quale si muovono Dorothy e gli altri ragazzini dei racconti di Baum. Viaggi vorticosi su e giù per un mondo fatato pieno di Maghi, Streghe e creature stravaganti: mezzi uomini, automi, bambole viventi fatte di pezza, animali che parlano la lingua umana, esseri di paglia, di latta e d’ogni altro tipo. Un ginepraio della fantasia i cui sviluppi sono determinati dagli spettatori, adulti e bambini, invitati a fare delle scelte attraverso l’uso di un piccolo telecomando.

a seguire dalle ore 19.15

RADIO ZOLFO

curato in collaborazione con Altre Velocità

Radio Zolfo è un progetto di talk radio dal vivo fondato e condiviso da Altre Velocità e Fanny & Alexander. A partire dall’Almagià con le prime esperienze del 2009 sono stati poi realizzati a Ravenna e in altre città diversi cicli di puntate, riascoltabili in podcast.

giovedì 18 novembre ore 21.00

Almagià, Ravenna

Menoventi

IL DEFUNTO ODIAVA I PETTEGOLEZZI

rielaborazione scenica dall’omonimo romanzo di Serena Vitale (edizioni Adelphi, 2015)

ideazioneConsuelo Battiston e Gianni Farina drammaturgia, regia, suono, luceGianni Farina conConsuelo Battiston, Tamara Balducci, Leonardo Bianconi, Federica Garavaglia e Mauro Milone produzioneE Production/Menoventi, OperaEstate Festival Veneto, Ravenna Festival

A partire dall’indagine di Serena Vitale, la creazione di un giallo fantastico che restituisce le molteplici testimonianze sul mistero della morte di Majakovskij. La Donna Fosforescente, ultima sorprendente fantasia teatrale dell’autore sovietico, ci chiede di osservare con attenzione qualche frammento di una vita speciale, la vita di un poeta che decise di proiettarsi nel futuro e chiedere asilo agli “spettabili discendenti”. Noi siamo gli uomini del futuro, prestiamo attenzione alle sue parole.

lunedì 22 novembre ore 21.00 martedì 23 novembre ore 18.00 e 21.00

Almagià, Ravenna

OvO – gruppo nanou

Canto Primo: MIASMA – ARSURA

musicheOvO (Stefania Pedretti, Bruno Dorella), coreografiaMarco Valerio Amico e Rhuena Bracci, conRhuena Bracci, Stefania Pedretti, Bruno Dorella, realizzato con il sostegno diE Production, Ravenna Teatro con il contributo diMiC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna

Il connubio tra due singolari nuclei della scena artistica italiana – affermati nell’ambito della danza contemporanea (gruppo nanou) e della musica punkelettronica (OvO) – innesca un’immersione sinestetica che si avvale della forza dei loro linguaggi radicali intercettando una nuova visionarietà. Corpi in trasformazione, azione del tempo, contaminazione sonora per evocare una primordiale sete d’arte. In collaborazione con Transmissions Festival.

martedì 7 dicembre ore 21.00

Almagià, Ravenna

Elvira Frosini / Daniele Timpano

OTTANTANOVE

drammaturgia e regiaElvira Frosini e Daniele Timpano, con la collaborazione artistica diDavid Lescot, conMarco Cavalcoli, Elvira Frosini, Daniele Timpano produzioneTeatro Metastasio di Prato in collaborazione conKataklisma teatro, Teatro di Roma – Teatro Nazionale

La Rivoluzione francese del 1789 ha dilagato in tutta Europa e ha cambiato e fondato il mondo in cui viviamo. Che domande continua a porci, oggi, la Rivoluzione? Che rapporto abbiamo dopo un altro Ottantanove, quello del Novecento, con la democrazia, la politica e il potere? Questi due vivaci artisti della scena indipendente rilanciano le domande con una scrittura affilata e spietatamente ironica, pronti ancora una volta a scandagliare e a smascherare l’apparato culturale occidentale con tutti i suoi simboli e le retoriche, fino ad arrivare all’osso dei suoi miti fondativi.

da venerdì 17 dicembre a lunedì 20 dicembre ore 21.00, domenica 19 dicembre ore 15.30

Almagià, Ravenna

Fanny & Alexander

SYLVIE E BRUNO

liberamente tratto da Sylvie e Bruno di Lewis Carroll (traduzione Chiara Lagani per Einaudi editore)

ideazione diLuigi De Angelis e Chiara Lagani, regia, scene, luci diLuigi De Angelis, drammaturgia e costumi diChiara Lagani, musiche e sound design diEmanuele Wiltsch Barberio, conAndrea Argentieri, Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, Roberto Magnani, Elisa Pol, produzioneRavenna Festival, E Production

Lo spettacolo si muove, tra sogno e realtà, su due differenti piani narrativi che si intersecano senza che il pubblico se ne accorga. In una dimensione rapinosa che ci porta al di fuori dalla percezione ordinaria della realtà vi si raccontano da un lato la travagliata vicenda d’amore di Lady Muriel col dottor Arthur Forester, dall’altro una storia di fate, di cui sono protagonisti due fratellini dotati di poteri magici. Un’esperienza immaginifica e vertiginosa che con giocosità riflette problematiche nodali dell’inconscio singolo e collettivo.

martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 dicembre ore 18.00

Almagià, Ravenna

Elio Germano

SEGNALE D’ALLARME La mia battaglia VR

Film in VR tratto dallo spettacolo teatrale La mia battaglia di Elio Germano e Chiara Lagani

regiaElio Germano e Omar Rashid, conElio Germano, produzioneGold, Infinito

Un attore, forse un comico, durante uno spettacolo di intrattenimento entra in scena dal fondo della platea e coinvolge il pubblico in quella che pare una riflessione sulle questioni che affliggono la società civile. Piano piano tra slogan sul senso di comunità e sulla meritocrazia, proclami sulla patria e sulla sicurezza, quell’uomo, in un crescendo di autocompiacimento, porterà l’uditorio a una sorprendente conseguenza finale, mostrando come la seduzione autoritaria nasconda un raffinato congegno ideologico, uno strumento persuasivo vorace di consenso, che inganna la logica, manipolandola. Il suo monologo ci trascina a poco a poco in una narrazione avvolgente e disturbante, facendoci vivere un incubo a occhi aperti, tanto piú inquietante perché non troppo lontano dalla realtà. Una feroce e allucinata narrazione che scuote le coscienze e lancia un segnale d’allarme: chi di noi può dirsi libero di pensare con la propria testa?

martedì 21 dicembre ore 21.00

Almagià, Ravenna

Fanny & Alexander

HIM

conMarco Cavalcoli, drammaturgiaChiara Lagani, regiaLuigi de Angelis, produzioneE Production

Al di sotto di un grande schermo sul quale è proiettato il noto film su Il Mago di Oz, sta la figura di un piccolo dittatore-direttore d’orchestra, ossessionato dal film, del quale esegue senza tregua il doppiaggio, arrogandosi tutti i ruoli e, di più, l’intera parte audio: voci, musiche, suoni e rumori. La comicità performativa di questo storico lavoro di F&A scaturisce proprio dall’impossibilità dell’impresa e dallo slittamento furioso dei piani, come se il piccolo dittatore-direttore – la cui interpretazione di Marco Cavalcoli stupisce per l’abilità trasformativa – fosse “parlato” dal mondo potente dell’immaginario.

mercoledì 22 dicembre ore 21.00

Almagià, Ravenna

Marco Cavalcoli

SANTA RITA AND THE SPIDERS FROM MARS

Reading tra Paolo Poli e David Bowie

con e a cura diMarco Cavalcoli, tecnicaPaolo Panella, traduzioni, Giampiero Segneri, si ringrazianoAnna Antonelli, Andrea Farri, Silvia Lamia, produzioneE Production in collaborazione conSocietà per Attori e Garofano Verde

Due talenti del teatro musicale o della musica teatrale come Paolo Poli e David Bowie, si prestano ad essere visitati attraverso una lettura binaria di alcune loro testimonianze. E Marco Cavalcoli è il decrittatore, la voce multi-identitaria, il potenziale doppio che unisce i Poli, i Bowie, alle prese, quasi in un’ipotetica sede radiofonica, con le partiture verbali di due artisti inclini perfettamente, nelle loro rispettive ribalte del teatro e della musica, ad alterazioni e sconfinamenti.

giovedi 23 dicembre ore 21.00

Almagià, Ravenna

Fanny & Alexander

SE QUESTO È LEVI I Sommersi e i Salvati

Premio Speciale UBU 2019 Premio UBU 2019 Miglior Attore o Performer Under 35 a Andrea Argentieri

conAndrea Argentieri, regiaLuigi De Angelis, drammaturgiaChiara Lagani, produzioneE Production

A partire dai documenti audio e video delle teche RAI, Andrea Argentieri veste i panni dello scrittore Primo Levi, assumendone la voce, le gestualità, le posture, i toni, i discorsi in prima persona. È un incontro a tu per tu, in cui lo scrittore testimonia la sua esperienza nei lager con una tecnica di scrematura della memoria, con la trasparenza di uno sguardo capace di esprimere l’indicibile a partire dal perimetro apparentemente sereno della ragione.

BIGLIETTI

Tu eri turbolenta (Quirk of fate): Intero 3 €

L’Isola Disabitata: per informazioni di biglietteria rivolgersi a Teatro Alighieri, Via Mariani 2, Ravenna, tel 0544 249244, tickets@teatroalighieri.org

Tutti gli altri spettacoli in programma: Intero 12 €,

Ridotto* 10 €, Carnet da 5 spettacoli 40 €

*Under30, Abbonati a La Stagione dei Teatri

I biglietti sono in vendita online su ravennateatro.com evivaticket.com.

I posti sono limitati. È consigliato l’acquisto online. Prevendita telefonica con pagamento tramite bonifico o Satispay al numero 333 7605760 da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00.

La biglietteria è aperta da un’ora prima nello spazio spettacolo con i biglietti rimasti a disposizione.

INFORMAZIONI

Ravenna Teatro tel. 0544 36239 / 333 7605760,biglietteria@ravennateatro.com

E Production tel. 349 7767662,organizzazione@e-production.org

LUOGO

Artificerie Almagià, via dell’Almagià 2, Ravenna

Ogni attività verrà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del Covid-19. Dal 6 agosto, in base all’art. 3 DL n.105 23/07/2021, per accedere ai luoghi di spettacolo è necessario, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, avere il Green Pass.