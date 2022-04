Dopo due anni torna ad essere celebrata per le strade di Ravenna e al Pavaglione di Lugo la via crucis | VIDEO

Via Crucis venerdì sera per le vie del centro di Ravenna e Lugo. A Ravenna un centinaio i partecipanti che hanno seguito il corteo dietro la croce portata dall’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni con un forte messaggio di pace vista la guerra in corso in Ucraina. Stesso messaggio al Pavaglione a Lugo, dove le stazioni della processione sono state ricavate lungo il colonnato, grazie ad una serie di immagini realizzate dai bambini delle scuole primarie.

Entrambe le processioni sono tornate ad essere celebrate dopo due anni di assenza a causa della pandemia.

A Faenza la via Crucis è stata celebrata mercoledì 13 aprile. Le stazioni realizzate in Piazza del Popolo e Piazza della Libertà.