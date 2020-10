Il Covid-19 ha fermato anche la campagna “Per un pugno di mozziconi…”. Fermata ma non annullata. Alla ripresa dopo il lockdown è ripreso il percorso lanciato nello scorso novembre da “La Valle delle Albicocche”, azienda agricola con poderi a Bagnacavallo e nella Valle del Santerno, in collaborazione con l’associazione Cambiavento di Imola.

“Dal mese di ottobre 2020 ricominciamo a raccogliere i mozziconi che ci verranno consegnati, con un minimo di mezzo kg di rifiuto daremo in omaggio 2,5 kg di mele del nostro frutteto” affermano gli organizzatori. Anche il giovane artista modenese, Matteo Zini, ha proseguito nella realizzazione di un’opera d’arte, una bellissima mela rossa, che verrà messa all’asta nel corso di una festa, in collegamento con le scuole. L’iniziativa verrà ripensata e realizzata in futuro mantenendo l’idea di donare il ricavato ad una scuola imolese che ha aderito al progetto. Il contesto ambientale Le ultime ricerche di carattere ambientale stanno mettendo in mostra come il mozzicone, in quanto rifiuto, incida sull’inquinamento dei mari ormai come la plastica, se non di più. Bene o male sulla plastica è cresciuta la sensibilità e vi sono molte campagne per la sua riduzione e raccolta. I mozziconi, invece, continuano ad imperversare sulle nostre spiagge, dequalificandole e inquinando il mare quando a causa delle onde vengono a contatto con l’acqua.

Secondo i dati della Regione Veneto sono 72 miliardi il numero di cicche di sigarette che vengono gettate a terra in un anno in Italia e non solo a terra, visto che i mozziconi rappresentano quasi la metà dei rifiuti risultanti dalla pulizia del Mar Mediterraneo, al primo posto rispetto addirittura a bottiglie di plastica, buste di plastica e lattine. I mozziconi di sigaretta sono rifiuti altamente tossici, le sostanze chimiche contenute in una sigaretta, delle quali molte restano anche nella cicca e quindi poi si diffondono nell’ambiente, sono più di 4000.

Le adesioni 114 persone hanno consegnato le cicche, dalla provincia di Firenze a quella di Rovigo, da Bologna a Ravenna fino a Ferrara e Rimini. Al progetto ha aderito il comandante della Polizia provinciale di Ferrara, Dott. Claudio Castagnoli, che, tramite l’Emporio Solidale, collabora alla raccolta dei mozziconi. Ma l’iniziativa ha ormai varcato i confini emiliano romagnoli. Da Potenza, la Polisportiva “La Potentina”, una Asd di bocce e tennistavolo. “Abbiamo sentito parlare della vostra iniziativa sulla raccolta e sul riciclo dei mozziconi di sigaretta, vi abbiamo spedito il nostro contributo”.

“Tutto è cominciato con l’adesione del comandante della Polizia provinciale di Ferrara, Dott. Claudio Castagnoli, alla nostra iniziativa, ora grazie da un grande lavoro di coinvolgimento dei territori e delle loro espressioni associative il 10 ottobre si terrà una importante manifestazione che coinvolgerà gran parte dei Comuni della provincia e mote associazioni del territorio”. La Valle delle Albicocche sarà presente e donerà diverse decine di chilogrammi di prodotti alle associazioni impegnate nel sociale. “Ci sarà una staffetta radiofonica in diretta su Radio Sound nei vari comuni per chiedere come sta andando la raccolta e chi partecipa, poi dalla provincia si convergerà in piazza Trento Trieste a Ferrara dove arriverà dalla Romagna un camioncino con a circa 60/70 kg di frutta o anche più che scambieremo con i mozziconi raccolta – racconta Claudio Castagnoli -. Frutta che alla presenza dei due presidenti sarà donata all’emporio solidale il Mantello di Ferrare e Pomposa. Una mattinata nella quale avremo coniugato due importati sensibilità che si completano a vicenda. Una in campo ambientale e l’altra con la solidarietà verso le persone più bisognose che in questo momento ne hanno tanto bisogno”. I mozziconi Cosa faremo dei mozziconi raccolti? Li daremo a tutti quei soggetti che ce li hanno richiesti per progetti di recupero.

Per aderire alla campagna scriveteci a info@lavalledellealbicocche.it. Una volta che avete raggiunto i 500 grammi di mozziconi lo comunicate e la consegna, con conseguente ritiro dei prodotti in omaggio, potrà avvenire il lunedì e giovedì a Imola, dalle 16.30 alle 18.30, presso la sede dell’associazione Primola, in via Lippi 2/C a Imola. Oppure tutti i giorni (previa accordo telefonico) direttamente in azienda in via Granaroli 8 a Bagnacavallo (RA). Già diversi locali hanno iniziato la raccolta dei mozziconi di sigarette. Per ulteriori informazioni tel. 334.1308514 (Domenico Errani) – www.lavalledellealbicocche.it