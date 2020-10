Sono stati liberati domenica pomeriggio al Parco Bucci i due cigni neri che fino ad alcune settimane fa dimoravano al Parco della Rocca. L’associazione che gestisce i due parchi, la Piccola Oasi Lilly e i vagabondi, ha infatti ritenuto che il Parco della Rocca fosse un habitat troppo ristretto per la coppia di animali e ne ha quindi predisposto il trasferimento. Prima però della liberazione nel nuovo ambiente, è stato necessario un periodo di adattamento per i due esemplari, che hanno così trascorso tre settimane in un rifugio. Terminato il periodo di adattamento, i due cigni sono quindi stati liberati:

“È stata un’emozione molto bella vederli finalmente farsi una nuotata come si deve, beccare liberi nel prato e soprattutto volare sull’acqua!” ha commentato l’associazione sul proprio profilo Facebook allegando alcune fotografie.

(Foto dal profilo Facebook dell’associazione)