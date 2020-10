Vaccinazione antinfluenzale: stimato un aumento delle richieste del 10-15%

La Regione conferma che lunedì inizierà la campagna vaccinale su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Sono 1 milione e 200 mila i vaccini acquistati dalla Regione, il 30% in più dello scorso anno. Nel 2019 a vaccinarsi furono 850 mila persone. Quest’anno i medici stimano che un 10-15% in più dei loro assistiti, avente diritto alla vaccinazione gratuita, farà richiesta della copertura vaccinale, nella speranza che il vaccino ci sia per tutti. È proprio sulle domande in più che potrebbero infatti nascere i problemi. Il 3% delle dosi acquistate dalla Regione sono poi destinate alle farmacie e quindi ai soggetti non a rischio che potranno vaccinarsi a pagamento. Le farmacie però al momento non conoscono i tempi di consegna delle fiale. Secondo i farmacisti comunque quel 3% potrebbe essere insufficiente. Fra categorie a rischio e flaconi destinati alle farmacie, sono 97 mila le dosi destinate alla provincia di Ravenna. L’obiettivo della Regione rimane comunque quello di vaccinare un terzo della popolazione