Ravenna ha sei società sportive che gravitano nell’orbita cittadina con oltre 2000 ragazzi che praticano calcio all’interno di queste società. Tra queste, una sola ha un campo attrezzato con un manto sintetico. Durante l’inverno le famiglie devono sostenere oneri e impegni per portare i propri figli nei campi delle società spesso impraticabili ed in orari poco conciliabili con l’impegno scolastico. Ravenna nel contempo dispone però di un grande polmone verde che potrebbe dare una risposta positiva a tutto il movimento: la zona dell’ex Ippodromo/Darsena. Ritengo che le priorità debbano essere le strutture per i settori giovanili che ad oggi trovano spazi limitati e a volte distanti dalla propria residenza. I giovani devono poter usufruire di strutture moderne e attrezzate per allenarsi con la necessaria continuità. Credo che alla Darsena si potrebbe realizzare un progetto di “Città dello Sport” attrezzata con 4 campi di calcio di cui la metà sintetici.

Se a questo aggiungiamo la possibilità di usufruire di servizi ausiliari e la disponibilità della tribuna ristrutturata si potrebbe pensare di impiegare la “Città dello Sport” anche per partite di campionato per il settore giovanile. Da quanto mi risulta, sia i tempi di realizzazione che le modalità di gestione della struttura potrebbero avvenire in tempi abbastanza brevi.

La volontà politica e amministrativa è importante per dare una svolta in questo comparto. Tutti coloro che opererano per una soluzione “funzionale e di utilità reale” nell’area della Darsena troveranno il nostro convinto sostegno di RAVENNA IN CAMPO.