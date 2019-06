Progetto Salvalarte. Performance artistica itinerante tra i monumenti di Ravenna

Continua la proposta dell’Associazione riBellArti, giunta alla sua 4^ edizione, attraverso la campagna Salvalarte di Legambiente per valorizzare e rendere fruibili luoghi d’arte di Ravenna al grande pubblico e ai turisti.



Programma della giornata di venerdì 21 giugno:



Sculture a Palazzo Teodorico

ore 10 presso il Palazzo di Teodorico si svolgerà la presentazione delle opere di Abra Degli Esposti, che rimarranno temporaneamente installate.

Performance “Alla Ricerca della Bellezza”

I percorsi a piedi o in bicicletta sono organizzati dal CEAS RA 21 in collaborazione con Legambiente Circolo Matelda e Fiab e il ritrovo per tutti è alle 17,50 nello spazio antistante l’ingresso del MAR.



ore 17,50 partenza dall’area antistante il Museo d’Arte della città di Ravenna

Performance teatrale dal titolo “Io allo Specchio” si svolgerà attorno alla “Rotoballa” di Marco Bravura



ore 18,30 Palazzo Teodorico – la performance prosegue fino al monumento

Performance musicale “Il rimbalzo dell’Eco”

L’evento è inserito nell’ambito della giornata internazionale della musica promossa dal Ministero dei Beni artistici e culturali



19,45 Arrivo al Grande Ferro R di Alberto Burri presso area del pala de Andrè

Coreografia partecipata “Onniscienza” – Performance di Scultura, musica e teatro dal vivo. Le arti si contaminano, le creatività di ognuno degli spettatori-attori si fondono per dare vita alla performance.



Scenografie e sculture di Abra Degli Esposti, composizione, direzione musicale e teatrale di Simone Marzocchi, con la partecipazione dei “giovani teatranti”

L’ingresso è libero

Al termine sarà offerto un buffet