Dopo il successo del primo, arriva il secondo appuntamento con i “Picnic a Palazzo” nella magica e suggestiva location di Palazzo San Giacomo (Russi). Giovedì 25 luglio, dalle 18 alle 23, intrattenimento gratuito per grandi e piccoli, animazioni e musica dal vivo nel verde e nella tranquillità della campagna.

Promossi dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, i Picnic saranno come sempre all’insegna del buon cibo contadino, di stagione e ad origine garantita grazie alla presenza degli agricoltori locali.

Come si svolge la serata?

I Picnic a Palazzo sono davvero per tutti! In famiglia, in coppia o con gli amici, raggiungi San Giacomo in auto o in bicicletta, porta la tua coperta, componi la tua cassettina-picnic con le bontà contadine, i vini autoctoni, le birre agricole, gli agri-aperitivi, gusta sotto le stelle e divertiti!

Il programma della prima serata

Dalle ore 18:

apertura del ‘Market dei Creativi’

“Conchigliamo! giochiamo con i tesori del mare”con Delio Mancini

Laboratorio di pittura a freddo su terracotta con Martina de Il Mare di Nuvola.

Per i laboratori prenotazione obbligatoria al 347 8638450.

Dalle 20.45, il rock vero a km zero con il live dei russiani Old Number Six. Tra classici italiani e hit internazionali, il sestetto autoctono composto da Luca Balbi (voce), Anna Fabbri (piano e cori), Simone ‘Rosty’ Rostellato (chitarra), Marco ‘Mambo’ Mambelli (chitarra e cori), Davide Giuliani (basso) e Paolo ‘Poli’ Ponti (batteria) renderà ancora più calda l’estate russiana.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare la mostra “Il segno dell’Acqua” di Andrea Bernabini, ospitata all’interno del Palazzo fino al 16 settembre 2024.

Per info: www.palazzosangiacomo.com, FB e IG Campagna Amica Ravenna, Ufficio cultura Comune di Russi

mail: cultura@comune.russi.ra.it

TEL: 0544 587642