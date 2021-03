In questo perdurare della zona rossa le guide turistiche de Il Cammino di Dante intendono continuare a celebrare il settecentenario della morte del Sommo Poeta proponendo Dante Live Tours, alcune visite guidate online dal vivo nell’ambito dell’iniziativa Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta.

I Live Tours si sono rivelati una buona alternativa alle esperienze di persona per poter continuare a viaggiare e a conoscere luoghi nuovi lontani o scoprire storie e curiosità del proprio territorio anche in questo tempo di emergenza sanitaria. Offrono, infatti, la possibilità di vedere in tempo reale le bellezze artistiche ed architettoniche della città interagendo con la guida con domande o commenti. Un’occasione per distrarsi e condividere un momento piacevole con la famiglia o con gli amici restando comodamente a casa propria.

Le visite guidate, realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, si svolgeranno alle ore 17.30 tramite la piattaforma Zoom, avranno durata di un’ora e saranno rivolte ad un massimo di 30 persone per consentire una migliore fruizione e maggior interazione.

PROGRAMMA

LUNEDI 5 APRILE

Silenzio! C’è Dante

visita guidata a cura di Cristiana Zama

Un itinerario che si snoda nella Zona del Silenzio mettendo in luce la figura di Dante, il ruolo della sua tomba e la trasformazione urbanistica avvenuta in epoca fascista in chiave propagandistica.

DOMENICA 11 APRILE

Un assaggio della Ravenna dantesca tra letteratura e leggenda

visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

Una passeggiata alla scoperta dei luoghi di Ravenna che ricordano eternamente la presenza e l’opera del Sommo Poeta e che oggi sono parte integrante dell’identità dei ravennati.

DOMENICA 18 APRILE

La presenza di Dante nella Ravenna Medioevale

visita guidata a cura di Maria Grazia Lenzi

Un percorso sulle orme di Dante e dei Da Polenta che sottolinea come l’ultimo rifugio del Sommo Poeta coincida con l’apice della sua creazione poetica, ma anche con un rinnovato impegno politico.

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guide ilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante

Le visite hanno un costo a persona di 5 Euro. È necessaria la prenotazione su eventbrite.it, ravennaexperience.it o contattando direttamente la guida.

Per ulteriori informazioni:

Cristiana Zama – Ufficio Stampa Incontro a Dante – cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it