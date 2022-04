Problemi di asfalto in via Canal Grande: buche e detriti | VIDEO

Fa discutere la condizione dell’asfalto in via Canal Grande. Da tempo la strada è al centro delle lamentele dei residenti: buche, detriti che si spargono lungo la carreggiata e sulla pista ciclabile. La questione è stata portata in consiglio comunale dal capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini. Il Comune ha attivato una serie di verifiche che termineranno, insieme alla pulizia delle caditoie e delle bocche di lupo, entro il 7 maggio. È stata attivata anche Hera che al momento ha escluso che il disgregarsi dell’asfalto possa essere legato a problemi alla rete fognaria. Non sono state infatti riscontrate anomalie. In ogni caso le zone ammalorate, un pericolo per la sicurezza stradale, verranno ripristinate dall’azienda esecutrice dei lavori. Nel frattempo le zone più dissestate sono state già ripristinate