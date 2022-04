Farà tappa a Ravenna il tour di «Avvicina», ciclo di incontri sul territorio che il gruppo del Partito Democratico del Senato organizza per un confronto con parti sociali, istituzioni, imprese del territorio sulle opportunità date dalle risorse del Pnrr e sui rischi che possono venire dalla congiuntura economica e sociale in corso.

Nelle giornate che andranno dal 1 maggio al 3 maggio 2022, un gruppo di senatori del Partito Democratico sarà in Emilia-Romagna nei territori di Ferrara, Ravenna, Faenza e Imola per il ciclo di iniziative di “Avvicina – Oltre il PNRR: come e perché trasformare le diseguaglianze in sviluppo nelle città e nei territori rurali”.

Si tratta di un ciclo di iniziative che i senatori del PD hanno intrapreso a partire sin dall’autunno 2021 e che ha percorso diversi territori d’Italia. La tappa dell’Emilia-Romagna sarà incentrata principalmente sul tema delle politiche energetiche e dei loro impatto sul settore produttivo nonché sui temi dell’economia circolare.

Saranno presenti: Simona Malpezzi, Alan Ferrari, Stefano Collina, Daniele Manca, Paola Boldini, Andrea Ferrazzi, Alessandro Alfieri, Antonio Misiani, Andrea Marcucci, Tommaso Cerno, Tatjana Rojc e Mino Taricco.

Il 1 maggio alle ore 20 porteranno omaggio ai caduti del lavoro presso P.zza Caduti del lavoro e in seguito saranno alla cena con Giovani Democratici presso il Circolo del PD di Porto Fuori.

Il giorno seguente, 2 maggio, incontreranno il prefetto di Ravenna, Dott. Castrese De Rosa, accompagnati dal sindaco di Ravenna Michele De Pascale. A seguire, per una panoramica sugli investimenti nel settore dell’energia, ci sarà un sopralluogo a mare delle infrastrutture energetiche off-shore. Poi si svolgeranno incontri con i lavoratori, i sindacati e le associazioni del settore portuale e con le PMI del territorio ravennate.

L’evento aperto alla cittadinanza si svolgerà alle ore 18 presso la Sala “Secondo Bini” di via Alfredo Oriani 14 a Ravenna. I senatori dialogheranno con il sindaco Michele de Pascale, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla e Paola De Micheli, responsabile nazionale del PD per l’attuazione del PNRR.

Alle ore 20.30 saranno al MIC, Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza

Il 3 maggio si svolgeranno visite alla Caviro, la più grande cooperativa vitivinicola in Italia, esempio di economia circolare, alla SACMI, leader mondiale nella fornitura di tecnologie avanzate per l’industria della ceramica, dei metalli, del packaging, del food and beverage e per la produzione di contenitori in plastica e di materiali avanzati.