No all’eliminazione del bollo per i veicoli elettrici e ibridi per almeno 10 anni dall’immatricolazione, per incentivarne l’acquisto. La proposta, avanzata attraverso una risoluzione di Marco Mastacchi (Rete civica) è stata bocciata in commissione Bilancio (presieduta da Massimiliano Pompignoli).

“Oltre a rendere ancora più conveniente l’acquisto di veicoli poco inquinanti -ha sottolineato il consigliere- questo provvedimento potrebbe dare un aiuto concreto alle famiglie, messe in difficoltà dall’emergenza pandemica e dalla crisi energetica. Gli incentivi per auto ibride ed elettriche dovrebbero moltiplicarsi se non addirittura cancellare il pagamento del bollo. Tutti gli strumenti che possono portare a fare scelte per l’acquisto di auto più ecologiche sono opportune. Le ibride di oggi non sono più quelle di qualche anno fa. Non offrendo incentivi, inevitabilmente viene fatta la scelta di acquistare mezzi più economici che paradossalmente sono quelle coi carburanti tradizionali”.

Luca Sabattini (Partito democratico) ha commentato: “La diffusione dell’ibrido ha già visto una crescente diffusione nella nostra regione. Nel 2021 sono stati immatricolati 40mila veicoli di queste tipologie. Con un’operazione di questo tipo avremmo un costo di 10 milioni l’anno se l’immatricolazione dei veicoli ibridi dovesse essere costante”.

Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) ha ricordato: “Nella scorsa legislatura anche il Movimento fu promotore di questa iniziativa. ma le auto ibride non sono propriamente ecosostenibile per cui se ci deve essere un incentivo lo limiterei al campo dell’elettrico. Occorre fare scelte lungimiranti”.

Per Stefano Bargi (Lega): “Se non ci fosse stata la fuga in avanti delle limitazioni del traffico se ne poteva discutere. Se si accelera per far cambiare l’auto occorre dare agevolazioni importanti”.

Federico Alessandro Amico (ERCoraggiosa): “La cosa da incentivare è soprattutto l’elettrico tenendo conto che sta cambiando anche il mercato dell’auto: il noleggio a lungo termine sta crescendo rispetto al possesso dell’auto”.