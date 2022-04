Sabato 30 aprile giunge al suo terzo e conclusivo episodio la rassegna Portuària, ideata e curata da Club Adriatico all’Almagià di Ravenna per tentare di rispondere alla difficile sfida della ripresa delle attività musicali dal vivo e della loro fruizione live nel periodo post-pandemico.

Club Adriatico Portuària ha presentato un percorso ispirato al costante cambiamento e al flusso continuo che caratterizza il porto di una città, che cattura i ritmi del mondo in questi tempi incerti, una cornucopia di diversi generi, atmosfere e persone che interagiscono tra loro. “How to end a trilogy” porta a compimento un programma che ha visto da settembre a dicembre alternarsi esibizioni Live e dj set con artisti di rilievo nazionale e internazionale come Heith, Daemon (Usa/De), Lolina (Uk), Crystallmess (Fr) e Katatonic Silentio.

L’ultimo appuntamento della trilogia in programma sabato all’ex magazzino dello zolfo di Ravenna vede protagonisti, oltre ai resident Matteo Pit e Bangutot, due riconosciuti maestri dell’elettronica internazionale più sperimentale come Lee Gamble (Uk) e Low Jack (Fr) che si esibiranno in un dj set a quattro mani, un “b2b” inedito in Italia che viene qui presentato in prima nazionale. Entrambi sono stati già protagonisti in passato di serate memorabili di Club Adriatico e di Loose Festival e ora c’è grande attesa per rivederli in console in questa speciale formula in duo.

Philippe Hallais (Low Jack) è artista parigino, tra i più ispirati produttori di techno sperimentale, influenzata dai ritmi più diversi, già nel giro L.I.E.S. records di New York, mentre Lee Gamble da Londra è un producer e dj dallo stile potente, personale e imprevedibile, che spazia con abilità e competenza fra tutti i generi della scena anglosassone, dalla techno al dub, alla jungle.

Club Adriatico è un progetto prodotto da E Production e sostenuto dal Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e dalla Regione Emilia-Romagna.

Le attività realizzate da E Production all’Almagià sono sostenute da La BCC ravennate, forlivese e imolese.