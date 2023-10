Dopo l’esperienza del 2022, grande orgoglio e soddisfazione in casa Pesistica RMG di Lugo Cotignola, per la rinnovata convocazione in selezione regionale della atleta Elisa Mazzolini, in occasione della “San Marino Cup 2023”, storica e prestigiosa manifestazione internazionale di sollevamento pesi che si è svolta dal 29 settembre al 1 ottobre a San Marino, presso la Palestra Umberto Briganti di Fonte dell’Ovo.

L’evento, patrocinato dalla European Weightlifting Federation, dal CONS e dalla Federazione Sammarinese Pesi, metterà di fronte gli atleti di 9 club, cinque dei quali provenienti dalla Italia (selezioni regionali di Lazio, Toscana, Sicilia ed appunto Emilia Romagna), uno proveniente dalla Svizzera, Principato di Monaco, Ungheria, oltre ai padroni di casa della Repubblica di San Marino.

La convocazione di Elisa Mazzolini conferma il riconoscimento del bel percorso tecnico, comportamentale e di squadra che l’atleta sta seguendo sotto la guida del tecnico Simone Dalpozzo, Responsabile Tecnico e Presidente di Pesistica RMG.

“Elisa e il sollevamento pesi è una storia di amore/odio iniziata tanti anni fa.” – ecco le parole di Simone per Elisa – “La prima volta che è entrata in palestra nè io nè lei ci saremmo mai immaginati il bellissimo viaggio che ci avrebbe aspettato. Elisa non è stata dotata di forza o talento fuori dal comune, ma ha una dote che hanno solo i campioni: una determinazione straordinaria. Molti fallimenti nella vita, sono di persone che non si rendono conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato. Elisa non ha mai rinunciato e questa convocazione ne è il simbolo.” – prosegue Simone – “Ad Elisa, sia io che la Federazione riconosce il suo impegno, la sua tenacia, la sua bravura ed io sono fiero di Lei e onorato che indossi la maglia RMG in una competizione così prestigiosa.”

Elisa è sempre sostenuta a distanza anche da tutti gli associati di Pesistica RMG, che le sono grati per questo implicito riconoscimento nel portare il nome di RMG su una pedana di peso internazionale.