Navigare per Ravenna 2023, la risalita del Candiano che riunisce la città

Navigare per Ravenna, che si conferma come una certezza della stagione velica e marinara del territorio romagnolo, è la risalita del Candiano che riunisce la città, il suo porto e il suo mare per un giorno. Ravenna è una città con le radici nella terra ben salde che vive di mare e di porto. La manifestazione, ormai maturata negli anni, ha fatto incontrare migliaia di ravennati di terra e di mare nella darsena di città, luogo deputato all’incontro.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con i Circoli Velici del Comune di Ravenna: Ravenna Yacht Club, Lega Navale, Canottieri, Sub Delphinus, Marinando, Marinai d’Italia, bagno Baloo, Circolo Nautico Marina Romea, Centro Velico Punta Marina, A.M.A la vita, Club Marinara.